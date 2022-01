Tadeu Schmidt mostra nova casa do BBB 22; veja as fotos dos cômodos

Com a proximidade da estreia do BBB 22, mais detalhes sobre a nova edição do reality vão sendo divulgados e a ansiedade do público aumentando. Neste sábado (15), o novo apresentador, Tadeu Schmidt, mostrou as primeiras imagens dos cômodos da nova casa.

Os ambientes que vão abrigar os 20 participantes pelos próximos três meses foram decorados com referências às décadas de 1970, 1980 e 1990. Quartos, sala, cozinhas, banheiro, academia são repleto de cores e ornamentos.

Legenda: Sala da nova edição do BBB 22 Foto: Globo/Sergio Zalis

A nova edição do programa estreia na próxima segunda-feira (17). A lista de participantes, tanto dos grupos Pipoca quanto Camarote, foi divulgada na sexta (14) e traz nomes como o cearense Vinicius, o ator Tiago Abravanel e a cantora Linn da Quebrada.

Veja fotos da casa:

Legenda: Quarto Foto: Globo/Sergio Zalis

Legenda: Quarto 2 Foto: Globo/Sergio Zalis

Legenda: Cozinhas Foto: Globo/Sergio Zalis

Legenda: Cozinha Foto: Globo/Sergio Zalis

Legenda: Banheiro Foto: Globo/Sergio Zalis

Legenda: Área externa Foto: Globo/Sergio Zalis