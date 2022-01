Irmão de Marília Mendonça critica Naiara Azevedo, do BBB 22: 'Nunca enganou ninguém'

Após saber que a cantora sertaneja Naiara Azevedo afirmou que, dentro do BBB 22, lançaria música gravada com Marília Mendonça - morta em novembro de 2021 em decorrência de um acidente aéreo -, o irmão caçula da Rainha da Sofrência, João Gustavo, criticou a participante do reality.

Após descobrir os planos da sertaneja, João afirmou que Naiara quer se promover e disse que ninguém irá vencer o reality "em cima dela (Marília)".

João Gustavo afirmou ainda que Naiara "nunca enganou ninguém". Em seu perfil, que é seguido por importantes nomes da música sertaneja como Maraisa, da dupla com Maiara e Gustavo Mioto, o irmão de Marília Mendonça desaprovou Naiara e disse que faria campanha para vê-la fora.

"E eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa", escreveu.

Parabéns Naiara isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém 👍🏻 https://t.co/MZ5xq4VPVt — EX BBB QUE NEM ENTROU NO BBB (@jgdiasgo_joao) January 15, 2022

João alterou a conta na rede social para "EX BBB QUE NEM ENTROU NO BBB", em caixa alta.

