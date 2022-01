Cearense no BBB 22, Vinicius chega a 1 milhão de seguidores no Instagram

Em cerca de 15 horas, o cearense Vinicius, anunciado participante do BBB 22, saiu de menos de 100 mil seguidores no Instagram para mais de 1 milhão. A marca foi alcançada na manhã deste sábado (15) e celebrada pelos administradores do perfil do bacharel em Direito.

Os fãs do cearense foram batizados como 'lampiões'.

Vinicius estará no grupo 'Pipoca' - que reúne os "anônimos" do reality.

O BBB estreia nesta segunda-feira (17). Os 20 participantes foram anunciados ao longo desta sexta (14), na programação da TV Globo.

Vídeo brincando que estaria no BBB21

No perfil que mantém no Instagram, o cearense compartilha conteúdos humorísticos e se define como um "influencer de baixa renda".

Ano passado, ele publicou vídeo brincando que foi escolhido para participar do BBB 21. Na gravação, ele simula uma entrevista para a entrada no reality e chega a revelar o que faria se ganhasse o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"O que eu vou fazer se ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Antes ou depois de eu receber alta do hospital? Por que normal eu não vou ficar não, porque minha pressão em terra, ela não fica não. No caso, o que eu vou fazer depois de recobrar a consciência é dormir", brincou, e, no fim da gravação, prevê que entraria na edição deste ano.

Quem é Vinicius, participante do BBB 22?

Legenda: O cearense Vinicius está confirmado no BBB22 Foto: Divulgação TV Globo

O jovem tem 23 anos, nasceu em Crato, na região do Cariri, e mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família.

Segundo ele, desde criança é bagunceiro; estava sempre na diretoria da escola por aprontar. Apesar disso, também era dedicado e tirava notas altas. Desde muito jovem se virava para ajudar em casa: vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório.

É bacharel em Direito, mas não tem a intenção de advogar. Antes de ingressar no BBB, trabalhava no restaurante da família e fazia vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais, usada para transformar histórias tristes em humor.

Vinicius disse que é rápido e tem resposta para tudo: “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”. Incomoda-se quando dizem mentiras sobre ele e deixou claro que não gosta de frescura e arrogância.

Seu principal objetivo é ganhar R$ 1,5 milhão. “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza", observa.

