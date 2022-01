Luana Piovani fala sobre Pedro Scooby no BBB 22 e explica sobre reality: 'não vou comentar'

A atriz Luana Piovani usou o Instagram ainda na noite de sexta-feira (14) para negar que irá acompanhar o Big Brother Brasil 22, no qual o surfista Pedro Scooby, ex-marido da artista, estará participando. A apresentadora garantiu que nunca assistiu ao programa anteriormente.

Pedro Scooby é pai dos três filhos de Luana e foi confirmado como participante do grupo Camarote, que reúne famosos no reality show. Além dele, outras 19 pessoas já foram confirmadas na 22ª edição do programa.

Com a confirmação do surfista, não demorou para que a Internet entrasse em polvorosa pela reação de Luana. Isso porque, ainda na semana passada, ela chegou a gravar vídeos afirmando que não acreditava na entrada do ex-esposo.

Sem comentários

Contrariando a expectativa, Luana fez questão de desassociar a imagem dela com o reality. "Acabei de ver os comentários, e vocês estão todos fritando para que eu comente. Então vou comentar o que vocês querem: não vou comentar o BBB. Nunca assisti na vida, e não é agora que eu vou ver", delimitou.

Apesar disso, Luana agradeceu os novos seguidores nas redes sociais, afirmando que deverá saber sobre o programa por meio deles.

"Vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais. Acho que vocês não vão encontrar o entretenimento que estão procurando aqui, mas estou adorando que estão vindo me seguir", brincou.