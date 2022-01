O ator Tiago Abravanel foi confirmado como um dos participantes do BBB 22 na sexta-feira (14), em meio ao 'Big Day' realizado para anunciar oficialmente os integrantes dos grupos 'Pipoca' e 'Camarote'. Não demorou, claro, para que o nome dele, que faz parte da família do apresentador e dono do SBT Silvio Santos, entrasse para um dos assuntos mais comentados da web.

Entre as principais dúvidas, uma se destaca: quem é a mãe de Tiago Abravanel? Isso porque parte da família do artista, inclusive Patrícia Abravanel, se pronunciou sobre a entrada dele no programa, desejando sorte e torcendo pela participação.

Até o momento, no entanto, Silvio Santos, avô de Tiago, não se pronunciou publicamente sobre a entrada do neto na "casa mais vigiada do Brasil".

Quem é a mãe de Tiago Abravanel?

Tiago é filho da diretora de teatro Cíntia Aparecida Abravanel, fruto do casamento entre Silvio Santos e a primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel. Cidinha, como era conhecida, faleceu em 1977, por conta de um câncer.

Legenda: Tiago é filho de Cíntia Abravanel Foto: reprodução/Instagram

Cíntia é a filha mais velha do apresentador e enteada de Íris Abravanel, com quem Silvio se casou em 1978. Consequentemente, ela é irmã de Renata Abravanel, Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel.

Enquanto isso, Tiago Abravanel é fruto da união entre Cíntia e Paulo César Corte Gomes, que também resultou nas filhas Lígia e Vivian, irmãs do artista. Atualmente, Cíntia ocupa o cargo de diretora da área cultural do grupo Silvio Santos.

Tiago Abravanel no BBB

Logo após o anúncio oficial de Tiago no BBB 22, a declaração da tia do artista, Patrícia Abravanel, chamou atenção nas redes sociais. A apresentadora declarou que deve acompanhar o reality para conferir a participação do sobrinho.

"Não acredito! Que corajoso! Nunca assisti a um BBB. Agora vou ter que assistir! Não sei nem que dia passa! Que coragem! Imagina o frio na barriga. Meu Deus! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível", declarou em publicação no Instagram.

Além disso, informações dão conta de que a emissora de Silvio, o SBT, deve veicular chamadas na torcida pelo integrante da família.

Confirmado como participante do grupo 'Camarote', Tiago entra no BBB comprometido, já que é casado com o produtor de TV Fernando Poli, com quem mantém um relacionamento há quase sete anos.