Jovem finge estar do BBB 22, ganha seguidores e começa campanha para 2023

Uma jovem fingiu ser uma das participantes do BBB 22 e viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14), mesmo dia em que os nomes confirmados para o programa foram divulgados.

Com ajuda de amigos e familiares, Camila conseguiu enganar a internet e ganhar mil seguidores, além de muitas mensagens.

O irmão da jovem publicou um vídeo, no início desta sexta, revelando que ela era uma das integrantes do grupo pipoca da atração. Segundo ela, tudo não passou de uma brincadeira. “Gente, o que aconteceu enquanto eu estava lavando o cabelo?”, disse ao começar a explicar a pegadinha.

“Gente, era um dia normal, em que uma brincadeira saiu completamente do controle. O meu melhor amigo decidiu ‘e se a gente propor que a camila vai para o Big Brother? E saiu completamente de nossa bolha. Eu queria agradecer muito o carinho, muita gente me seguiu, eu estou muito feliz, eu não imaginava que isso chegaria a tantas proporções”, declarou.

Em seguida, a Camila aproveitou e prometeu tentar participar da edição do ano que vem do BBB.

"Mas, vem aí, no ano que vem, Camila 2023 ainda mais, linda, loira, gorda, maravilhosa para arrasar com vocês. Muita gente me mandou mensagem e muitas pessoas vieram falar comigo”, finalizou.