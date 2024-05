Chef Felipe Bronze sofre coronhadas em assalto e tem carro roubado: 'Reagi muito mal'

O famoso chef Felipe Bronze reagiu a um assalto no Rio de Janeiro (RJ) e ficou ferido ao levar coronhadas e socos, na sexta-feira (10). A ocorrência foi registrada no bairro Vila Isabel. As informações foram relatadas por ele mesmo em publicação no Instagram.

O carioca declarou que a abordagem aconteceu quando ele foi buscar a avó no bairro Grajaú para levá-la no neurocirurgião. Após os fatos, Felipe registrou o caso na 20ª Divisão Policial (Vila Isabel). Ele teve o carro levado pelos criminosos e publicou imagens do veículo.

"Sofri um assalto hoje, roubaram meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal, foi meio uma emboscada, um bateu no meu retrovisor eu só abri a porta rapidamente para ajudar a ajustar o retrovisor de volta. Eu fui rendido, no susto reagi tentando desarmar o cara. Apontei a arma para ele, com a própria força dele, reflexo de defesa pessoal", declarou o chef.

Agressões

Em publicação nos stories, o chefe deu detalhes das agressões que sofreu.

Ai veio o outro cara que tava armado também, botou uma arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça. Me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho. Reagi muito mal, apontaram a arma pra mim no chão, foi o maior susto que levei na minha vida. Não façam isso, foi uma burrice imensa Felipe Bronze Chef

Felipe Bronze declarou que sofreu apenas ferimentos leves e deixou um recado. "Fica o susto. Levaram meu carro, vou colocar umas fotos, se verem ele passeando por aí dá uma ligada para a polícia. Se cuidem, o Rio de Janeiro é lindo, mas tá f*", concluiu.

Ao portal G1, a Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida e encaminhada para exame de corpo de delito. "Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime. O inquérito será encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira), que dará continuidade à investigação".