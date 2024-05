Pedro Scooby agradece à esposa por apoio ao RS e relata dificuldades em resgates

Pedro Scooby, de 35 anos, agradeceu, nessa sexta-feira (10) o apoio da esposa, Cintia Dicker, de 37, durante os dias em que o surfista ajudou nos resgates de vítimas das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

"Minha digníssima esposa, nem sabia que ela estava fazendo, porque estou alienado do planeta, dormi menos de 10 horas nos últimos cinco dias, estou passando o dia inteiro na água", começou Scooby.

Ele agradeceu ainda o auxílio com os dois filhos: "Em menos de 48 horas, ela juntou dois caminhões de mantimentos aqui para o Sul, que é a terra dela, mas, mesmo eu estando aqui, ela não parou nem um segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo".

Água contaminada e facções

O grupo de surfistas experientes, que além de Scooby conta com Lucas Chumbo e Italo Ferreira, tem enfrentado dificuldades muito além dos resgates.

Nos últimos dias, Pedro também usou as redes sociais para alertar que a água contaminada está causando problemas de saúde. "Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias, meu pé está cheio de pereba por sinal", relatou.

Ele agradeceu então ao médico Gustavo Nogueira, que os encontrou em Curitiba e doou remédios contra leptospirose para os voluntários no momento da viagem.

O grupo denunciou ainda a problemática das ações de organizações criminosa do Sul, que os impediram de concretizar diversos resgates.

"O primeiro dia foi um grande problema. Falavam de assaltos em jet-skis. Não conseguíamos resgatar pessoas porque estavam sob domínio das facções. Isso não está sendo falado na mídia. (Tinha) bairro que falavam: 'Não vai para lá, que voltarão sem jet-ski'. Momentos que queríamos tirar as famílias. Tivemos de recorrer à polícia, bote da Polícia Federal, Civil", contou o ex-BBB ao Globo Esporte.

Alerta de temporais

O surfista desabafou ainda sobre adiar a saída do Rio Grande do Sul. Ele mudou os planos porque a região segue com alerta de temporais e ventos fortes para este fim de semana.

Também na última sexta, Scooby reencontrou um bebê de 12 dias que foi resgatado por ele na cidade gaúcha de Encantado. A criança está em um abrigo, junto dos irmãos e da mãe, que o surfista também encontrou emocionado.