Virginia, Hailey Bieber e Iza: veja personalidades que vão passar o Dia das Mães grávidas

Nomes nacionais e internacionais anunciaram a gravidez em 2024 e vão comemorar o Dia das Mães com bebê a bordo. De influenciadoras a cantoras, elas compartilham o momento nas redes sociais e causam frisson na internet a cada novidade sobre os herdeiros.

Hailey Bieber

Sem sombra de dúvidas, uma das celebridades que movimentou a internet anunciando a gravidez foi a modelo Hailey Bieber, de 27 anos. Casada com Justin Bieber desde 2018, Hailey estaria com sete meses de gestação. Será o primeiro bebê do casal.

Iza

A cantora Iza também se prepara para ter o seu primeiro filho. No início do mês passado, a artista anunciou que está a espera de um filho fruto do seu relacioanmento com o jogador Yuri Lima.

Ao Fantástico, Iza revelou que é "a experiência mais louca" de sua vida. "Agora, eu aqui, sentada, estou fazendo dois pulmões, rins, estômago, esôfago, esqueleto, pele, cabelo, cílios, veias, tudo aqui, parada", afirmou.

Vanessa Hudgens

Outro nome internacional que causou frisson ao anunciar a gravidez (durante o tapete vermelho do Oscar 2024) foi a cantora e atriz Vanessa Hudgens. O bebê é fruto do casamento com o jogador de beisebol Cole Tucker.

Viih Tube

A influenciadora e empresária Viih Tube revelou durante o programa Mais Você que ela e o ex-BBB Eliezer estão a espera do segundo filho. Eles já são pais de Lua di Felice, de um ano.

Fiorella Mattheis

Também grávida do segundo filho com Roberto Marinho Neto, Fiorella Mattheis compartilhou a novidade no mês passado por meio de suas redes sociais. O bebê é um menino e se chamará José.

Virginia

Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão a espera do terceiro filho, um menino que se chamará José Leonardo. Eles são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de um ano.

Suki Waterhouse

A cantora e atriz Suki Waterhouse está esperando o seu primeiro filho com Robert Pattinson. Suki postou várias fotos exibindo o barrigão nas redes sociais, mas o casal já havia levantado rumores da gravidez um tempo antes, quando o casal foi flagrado na rua e a barriga de Suki estava começando a aparecer.

Leandra Leal

A atriz, de 41 anos, está grávida pela primeira vez, mas já é mãe de Julia, de 9 anos. A produtora e diretora, casada com o fotógrafo Guilherme Burgos, diz que pretende entrar na fila da adoção outra vez.

Sthefany Brito

Grávida de outro menino, Sthefany e Igor Raschkovsky já são pais de Antônio Enrico, de 3 anos. A gestação foi anunciada no fim do mês passado. "Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos", disse a atriz no Instaram.