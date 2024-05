Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (11) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jéssica e Hans conversam sobre o golpe que armaram contra Electra.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Jéssica e Hans conversam sobre o golpe que armaram contra Electra. Gina entrega a Tom provas contra Mathias. Paulina é agressiva durante o jantar, e Brenda se preocupa com seu comportamento. Luca revela a Electra que se lembrou do que aconteceu na noite em que foi atacado. Andrômeda deixa Chicão sozinho na pista de dança. Lizandra e Leda discutem por causa de Guto. Haroldinho e Kleberson contam para Chicão que Andrômeda está com vergonha dele.

O médico alerta Vênus que Netuno pode ter outra personalidade quando recuperar a memória. Júpiter tenta agredir Guto. Lupita confirma que Elisa está mentindo para Júpiter. Chicão sobe ao palco durante a apresentação de Andrômeda. Vênus diz ao médico que Netuno ficará com ela até recuperar sua memória.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.