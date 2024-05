Previsão do signo de Câncer para hoje, 11 de maio

A Lua amanhece no signo de Câncer. O dia pede reconciliação com o passado, pois é só assim que se muda o futuro. Lua e Marte vão bater um papo nada amigável. E com esse aspecto desafiador, muito cuidado para não reagir às situações de forma bélica ou ficar no lugar da vítima. Não provoque e não permita que o outro te provoque. O caldeirão das emoções vai ferver.

Signo de Câncer hoje

Confie nos seus amigos, canceriano(a). Esse sentimento de dúvida ou desconfiança em relação as suas amizades ou grupos, vem de um lugar muito distante. E hoje te faço uma pergunta: será que você não está traindo a si mesmo(a)?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.