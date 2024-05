Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (11) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Samuel admite que pichou a loja de Seu Messias para a mãe.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Samuel admite que pichou a loja de Seu Messias para a mãe. Chayene suspeita que Tom esteja conspirando contra ela. Inácio briga com Rosário por ciúme de Fabian. Dinha diz a Penha que ama Inácio. Sônia avisa a Sidney que não quer as Empreguetes no casamento das filhas. Seu Messias retira a queixa contra Samuel. Cida encontra uma foto dos pais e se comove. Samuel afirma que Liara o entregou para a polícia para livrar Rodinei e Lygia briga com a irmã.

Sarmento sugere que Conrado foi responsável pelas demissões de Lygia e Ticiane, e Elano ouve. Chayene pede que Socorro viaje a Sobradinho para lhe trazer uma encomenda. Cida passa o dia fora e Sônia exige que Valda trabalhe em dobro. Lygia conta para o marido que foi demitida. Rosário ensaia no Pavilhão do Som e se emociona.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.