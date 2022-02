Jogo da Discórdia do BBB 22 tem noite de brigas e acusações nesta segunda (31)

O tradicional Jogo da Discórdia do BBB 22 nesta segunda-feira (31) teve brigas ao vivo, acusações e momentos de deboche entre participantes. Eles tiveram a missão de dar perfis para outros brothers e sisters.

Os perfis disponíveis foram: Não faz falta, Já me decepcionou, Palestrinha, Atrapalha o meu Jogo, Tem medo de se comprometer e Não é confiável.

Um dos primeiros a participar, Rodrigo, que está emparedado, falou sobre sua decepção com Douglas e chamou Arthur Aguiar "não confiável", o que gerou um atrito na vez do ator.

Arthur também colocou Rodrigo na categoria de pessoa que não é confiável, e durante o discurso, Rodrigo o questionou várias vezes, retrucando e interrompendo. "Pô, cara, você vai deixa eu falar ou quer voltar para cá?", questionou Arthur.

Naiara Azevedo foi citada várias vezes como uma pessoa que não se compromete no jogo. Em sua vez, ela avisou: 'Não me cobrem mais, eu vou me posicionar quando eu quiser". Eslovênia e Natália também discutiram.

Ao final, Tadeu Schmidt fez o balanço do jogo: Natália foi citada 7 vezes; Rodrigo foi citado por 9 pessoas e Naiara foi citada por 12 pessoas. Já Jessilane, P.A, Laís, Tiago Abravanel não foram citados por ninguém.

Confira como foram as escolhas do Jogo da Discórdia:

Natália

Ela escolhe Bárbara como "Palestrinha"

Maria como "Já me decepcionou"

Eslovênia em "Tem medo de se comprometer"

Jessilane

Escolhe Eslovênia, Eliezer e Jade Picon como "Já me decepcionou".

Rodrigo

Escolhe Douglas como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Arthur Aguiar como "Não é confiável"

Arthur Aguiar

Escolhe Rodrigo como "Não é confiável"

Maria como "Já me decepcionou"

Vinicius como "Já me decepcionou"

Maria

Escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Tem medo de se comprometer"

Arthur Aguiar e Jade como "Não é confiável"

Laís

Escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Pedro Scooby como "Palestrinha"

Naiara Azevedo

Escolhe Maria e Rodrigo como "Palestrinha"

Jade como "Medo de se comprometer"

Eslovênia

Escolhe Natália como "Não é confiável"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Bárbara

Escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Palestrinha"

Lucas

Escolhe Jade Picon como "Medo de se comprometer"

Bárbara como "Já me decepcionou"

Brunna Gonçalves como "Não faz falta"

Brunna Gonçalves

Escolhe Naiara Azevedo como "Tem medo de se comprometer"

Lucas como "Não faz falta"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Jade Picon

Escolhe Naiara Azevedo como "Palestrinha"

Maria e Linn da Quebrada como "Já me decepcionou"

Tiago Abravanel

Escolhe Natália como "Medo de se comprometer"

Naiara Azevedo e Rodrigo como "Já me decepcionou"

Eliezer

Escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Pedro Scooby como "Atrapalha meu jogo"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer". A cantora justifica seu comportamento na casa.

Pedro Scooby

Escolhe Bárbara como "Tem medo de se comprometer"

Naiara Azevedo como "Palestrinha"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Linn da Quebrada

Escolhe Pedro Scooby como "Medo de se comprometer"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Douglas Silva como "Atrapalha o meu jogo"

Paulo André

Escolhe Linn da Quebrada e Natália como "Já me decepcionou". Linna se justifica.

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Vinicius

Escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Arthur Aguiar como "Atrapalha o meu jogo"

Rodrigo como "Tem medo de se comprometer"

Douglas Silva

Escolhe Vinicius como "Tem medo de se comprometer"

Eliezer como "Atrapalha o meu jogo"

Rodrigo como "Já me decepcionou"