Mulheres trocam xingamentos por causa do BBB 22 e atrasam saída de voo em Salvador; veja vídeo

Uma briga intensa entre duas mulheres por causa do Big Brother Brasil 2022 atrasou um voo que partiria às 5h30 desta segunda-feira (31), de Salvador rumo a São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

As passageiras estariam sentadas lado a lado na aeronave, quando uma delas resolveu assistir um vídeo do reality da TV Globo, sem fone, pouco antes do embarque.

VEJA VÍDEO DE TRECHO DA BRIGA:

Um vídeo publicado pela atriz Lorena Vasconcelos nas redes sociais mostra um trecho da discussão entre as mulheres, que trocam vários xingamentos como: "Vagabunda é você", "Louca, vai se tratar".

Incomodados com o atraso no embarque, os demais passageiros pediram que as duas se acalmassem. “Deixa isso pra lá!”, “Chega!”, “Vai atrasar o voo!”, “Vamos gente! Resolve isso logo que eu preciso ir trabalhar”.

Por outro lado, também havia aqueles que não se importavam com o atraso ou em testemunhar a briga em pleno voo. “Tá melhor que o BBB!”, disparou uma pessoa.

Tripulação ameaçou acionar a Polícia Federal

As mulheres encerraram a briga somente quando perceberam que o avião não decolaria, caso elas não acalmassem os ânimos. Para evitar uma nova discussão, ambas decidiram trocar de lugar.

Antes disso, as aeromoças e o piloto também ameaçaram acionar a Polícia Federal.