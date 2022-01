Rodrigo se relacionava com duas mulheres ao mesmo tempo antes de entrar no BBB 22

Tido como um aficionado por jogo no BBB 22, Rodrigo Mussi não correspondeu às investidas de Laís, alegando que teria uma pessoa fora da casa. Porém, talvez exista uma segunda mulher esperando pelo brother fora do confinamento. As informações são do Metrópoles.

Conforme o portal de notícias, o empresário paulista teve um affair por sete meses não somente com a mineira Tassia Rezende, de 33 anos, revelada por Leo Dias, como também com a engenheira Bárbara Consorte, 26, de Taubaté (SP).

“Estou um pouco em choque. Para ser bem sincera, fui ver agora que tem uma outra pessoa que ele se envolvia, não é? (risos) É que nós nunca tivemos nada sério. Digo, nos conhecemos há sete meses, quando estávamos juntos, fazíamos vários programas, tinha muita troca de carinho, declarações de ambas as partes, mas quando cada um saía sozinho, problema de cada um e pronto. Era uma relação bem saudável e ele sempre deixou claro que não conseguiria namorar”, declarou Bárbara Consorte ao jornal Extra.

Mineira é apontada como a escolhida

Em entrevista ao Metrópoles, Tassia Rezende informou que também se relacionou com Rodrigo durante sete meses e que ele entraria solteiro no programa, conforme conversado entre eles, afinal não existia um relacionamento sério. Ela confessou ter ficado envaidecida ao ouvir o confinado dizer que teria alguém fora do programa.

Bárbara também acredita que a escolhida do brother seja mesmo a mineira. “Não acho que eu seja a pessoa que Rodrigo está falando, que tem aqui fora porque percebi que não era para mim e a gente já tinha dado um ponto final antes dele ir ao BBB”, disse a paulista ao Metrópoles.

“Sempre deixamos muito claro quanto gostávamos um do outro, mas nunca colocamos o assunto namoro em pauta. Ele sempre foi muito sigiloso na nossa relação. Tanto é que quando falamos sobre o BBB, eu fiquei desesperada, sou muito discreta, quis apagar todos os comentários, fotos… É que não queria entrar nessa vida. Mas a gente não controla, não é? E em novembro foi quando quis realmente encerrar tudo com ele. Continuamos tendo contato, conversamos sobre o reality… Nós combinamos de nos encontrarmos assim que ele saísse do programa, para conversar. Acho que é mais pelo sentimento de carinho, respeito, uma amizade, do que para um relacionamento…”, avalia a engenheira, informando ainda não saber se vai encontrar Rodrigo após o programa.