Equipe de Natália analisa suposta imitação de macaco no BBB 22

No último domingo (30), Laís e Eslovênia apareceram, supostamente, imitando um macaco no banheiro após falarem de Natália Deodato. Em decorrência dessa ação, a equipe da integrante do grupo "Pipoca", do Big Brother Brasil 22, está analisando o caso juntamente com uma assessoria jurídica, detalhou o portal Splash, do Uol.

Até o momento, a Globo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. AInda assim, a equipe de Natália, que está emparedada ao lado de Jessilane e Rodrigo, averigua a situação.

Equipe de Natália Deodato "Estamos analisando junto à assessoria jurídica a veracidade dos fatos. Caso confirmadas as condutas praticadas por algumas participantes do programa, serão tomadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis".

ENTENDA O CASO

Durante uma conversa no banheiro, Bárbara, Eslovênia, Laís e Maria falavam sobre a formação do segundo paredão e Eslô deixou escapar seu voto na mineira. Após alertar que Natália estava no reservado, as participantes saíram do banheiro.

Logo em seguida, Laís começou a andar pela casa, aparentemente, imitando um macaco. Eslô fez o mesmo. Todas riram da situação. Em seguida, Natália deixa o banheiro e diz: “Ah Deus, me dá força!”.

ELIMINAÇÃO

A sister Natália deve ser a segunda eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. Em disputa com Jessilane e Rodrigo, também aliados dela, pelo menos 38% dos leitores desejam vê-la fora do confinamento.

No fim da tarde desta segunda-feira (31), cerca de 10 mil votos foram computados na enquete. Logo depois de Natália, o levantamento mostra uma disputa acirrada, com Rodrigo na segunda colocação, recebendo 36,3% dos votos, e Jessilane em último lugar, com 25%.