Natália é favorita a sair do BBB 22, mostra parcial de enquete do Diário do Nordeste

A sister Natália deve ser a segunda eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. Em disputa com Jessilane e Rodrigos, também aliados dela, pelo menos 38% dos leitores desejam vê-la fora do confinamento.

No fim da tarde desta segunda-feira (31), cerca de 10 mil votos foram computados na enquete. Logo depois de Natália, o levantamento mostra uma disputa acirrada, com Rodrigo na segunda colocação, recebendo 36,3% dos votos, e Jessilane em último lugar, com 25%.

Natália foi para o confinamento após ser indicada por Pedro Scooby que, como um dos ganhadores da prova do Líder desta semana, tinha o poder de indicar um dos competidores ao paredão. Rodrigo foi indicado pelo Líder, Tiago Abravanel, e Jessilane foi uma das mais votadas pela casa.

Formação de Paredão

Como Anjo, Rodrigo imunizou Eliezer. Logo após, o líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo ao paredão. Pedro Scooby, a dupla do líder na prova, mandou Natália direto à berlinda.

Enquanto isso, Eliezer, o imunizado pelo anjo, mandou Douglas. No fim, Douglas, Jessilane e Natália foram parar na prova Bate e Volta, com o ator escapando da votação do público.

CONFIRA COMO FOI FORMADO O PAREDÃO