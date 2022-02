Telespectadores do BBB 22 veem desrespeito a Tadeu Schmidt durante Jogo da Discórdia

O Jogo da Discórdia realizado no Big Brother Brasil (BBB) 22, na noite de segunda-feira (31), aflorou fortes sentimentos nos brothers. Participantes depositaram muita raiva na dinâmica e parte disso acabou respingando em Tadeu Schimdt. Nas redes sociais, os telespectadores observaram desrespeito dos confinados contra o apresentador.

Durante a dinâmica, o jornalista fez alguns comentários e acabou levando respostas mais duras dos brothers. Tiago Abravanel foi o que mais se incomodou com uma posição do apresentador. “Acima de tudo, aqui é um jogo”, lembrou Tadeu, após um comentário do ator.

Com o semblante fechado, o neto de Silvio Santos respondeu. “Sim. Continuo não dizendo o contrário. Acho que é um jogo a partir das relações”, afirmou.

O ator Douglas Silva também respondeu o ator em tom de desrespeito. Ele perguntou a Tadeu se precisava falar mais alguma coisa e os internautas notaram grosseira.

A fala do cearense Vyni foi uma das mais fortes contra Tadeu Schimdt. Ao tentar justificar que se decepcionou com uma pessoa, ele disse: “Não ia botar você aqui”.

Tadeu se meteu e disse. “Mas vai botar, né?”, comentou. Em seguida, Vyni respondeu: “Obviamente. Eu tô com ele na mão…”, ressaltou o rapaz em tom irônico.

