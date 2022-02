Silvio Santos se irrita com declarações de Tiago Abravanel no BBB 22 e retira apoio do SBT ao neto

Silvio Santos, dono do SBT, não estaria satisfeito com as declarações do neto, Tiago Abravanel, no confinamento do Big Brother Brasil 22. O brother, um dos integrantes do grupo 'Camarote', expôs na casa a relação distante com o avô e com as tias.

A informação, publicada pelo site TV Pop, explica que o comunicador teria proibido que o canal manifestasse torcida por Tiago no programa a partir de então. Anteriormente, imagens de Silvio e da família vibrando por ele haviam viralizado na Internet.

Segundo a mesma fonte, Patrícia Abravanel, tia de Tiago, teria sido a responsável por mostrar as imagens de Tiago na casa do BBB. Silvio teria se irritado ao saber da repercussão do caso nas redes sociais.

Enquanto isso, ele também teria autorizado o programa 'Fofocalizando' a cobrir o programa de forma mais crítica, ressaltando posicionamento contrário à postura de Abravanel no jogo.

Apoio no jogo

Antes da reviravolta, Silvio Santos chegou a protagonizar um vídeo público de apoio à participação do neto no BBB 22. Quando Tiago venceu a liderança, na segunda semana de jogo, os perfis da Globo e do SBT interagiram nas redes sociais.

Tudo mudou quando Tiago revelou que o avô não esteve tão presente em sua formação e que, inclusive, só chegou a ir a um dos aniversários dele, quando ainda era criança.