Tiago Abravanel diz no BBB 22 que não tem contato com tia Patrícia: 'essa relação não existe'

O participante do BBB 22, Tiago Abravenel, revelou, na madrugada desta terça-feira (1º), que não é próximo da tia, a apresentadora Patrícia Abravanel. Em uma conversa com Rodrigo, o ator relembrou a polêmica sobre uma fala homofóbica feita pela familiar em 2021.

Na ocasião, a filha de Silvio Santos declarou que apenas parte da comunidade LGBTQI+ nasce com esta orientação sexual, outros “escolhem”, nas palavras dela, seguir esse caminho. Na época, Tiago usou as redes sociais para condenar a fala da tia: "não foi legal".

No BBB 22, Rodrigo relembrou as declarações realizadas pela apresentadora e, em seguida, comentou que eles pareciam ter uma relação distante.

“Aquilo que a sua tia fez mostrou que ela é realmente bem distante de você”, comentou Rodrigo. “Para as pessoas, a sensação foi de: ‘Por que você não ligou para ela?'”, completou o neto do Silvio Santos, dando início ao assunto.

“Você foi cobrado disso?”, perguntou o paulista. “De todo mundo. Até dos programas de fofoca! A minha vontade era ligar [pros programas] e falar: ‘Não liguei para ela porque, se bobear, ela não tem nem meu telefone'”, revelou Tiago.

Tiago Abravanel falando sobre sua relação com a tia Patrícia Abravanel e sobre o episódio que Patricia fez comentário no "Vem Pra Cá" sobre LGBTQiA+ que o sobrinho resolveu responder para tia pelo Instagram que deu uma enorme confusão.

“Bom, acho que ela tem porque está lá no grupo da família, mas acho que família não se resume a grupo de WhatsApp”, continuou.

Relação distante com família materna

Ainda na madrugada desta terça-feira (1º), Tiago falou que a relação com a família da mãe, Cintia Abravanel, "praticamente não existe". Durante conversa com Rodrigo e Laís, na área externa do BBB 22, o ator lamentou a distância diante das tentativas de aproximação.

"Por mais que as pessoas idealizem, por mim, a família capa de revista não é real. Dói eu ter a notícia que um primo meu nasceu pela revista e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa. Sempre me coloquei a disposição".

Filho de Cintia Abravanel, Tiago lembrou que já passou datas comemorativas sozinho com a mãe, enquanto Silvio Santos estava junto das tias Silvia Abravanel, Renata Abravanel, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti.

"Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje, mas eu já me machuquei muito, já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal, eu, minha mãe e meus sobrinhos, e o resto todo da família estava tudo junto. Mas eu já aprendi a lidar com isso", contou.

Ausência em aniversários

Em trecho do papo com os brother, o ator relembrou a infância citando que o avô só esteve no aniversário de um ano dele e que precisava lidar com o assédio de ser neto do dono do SBT.

"O fato de eu já ter nascido em uma família conhecida, eu tive que aprender a lidar com isso desde pequeno. Imagina eu no colégio? Eu ficava vendo os pais dos alunos esperando para ver se o Silvio Santos estaria na festa. Tirando o meu aniversário de um ano, ele nunca foi em uma festa de aniversário minha".