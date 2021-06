Tiago Abravanel rebate fala da tia Patrícia Abravanel: 'Não dá para passar mão na cabeça'

O ator e cantor Tiago Abravanel, 33, retrucou e classificou como homofóbico os comentários da tia, a apresentadora Patrícia Abravanel, sobre relacionamentos entre gays. A fala polêmica foi ao ar no programa "Vem Pra Cá" (SBT), nesta terça-feira (1º).

Em vídeo pelas redes sociais, Abravanel começou o papo dizendo que o comentário o pegou de uma forma errada e que resolveu fazer o vídeo para dizer como ele, como homem gay, se sente ao ouvir o que ela comentou.



"Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final", disse o ator.

Assista:

Repercussão

"Opinar você opina se uma roupa é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá ou se você gosta de doce ou salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém. A não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim", emendou Abravanel.Outro momento do comentário de Patrícia que mexeu com a comunidade LGBTQIA+ foi quando ela disse que eles precisavam ser mais tolerantes com quem erra ou é mais "conservador"."Eu acho que não é questão de tolerância. Pessoas sofrem e morrem por isso. Quando um casal de gays está na av. Paulista e leva lâmpada na cabeça não dá tempo de explicar. Não é a gente que sofre que tem que ensinar", afirmou.O cantor e ator finalizou o vídeo se prontificando a ajudar Patrícia a entender melhor caso ela deseje ligar para ele. "Quando vai na TV ao vivo e fala o que acredita ou bem entende você é responsável por aquilo. Não dá para passar mão na cabeça", concluiu.

A apresentadora Patrícia Abravanel, 43, voltou a se envolver em polêmica, nesta terça-feira (1º), ao falar sobre homofobia no programa Vem Pra Cá (SBT). Ela defendeu maior compreensão dos gays a pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQIA+.



O discurso polêmico aconteceu quando a filha de Silvio Santos, 90, comentava as críticas recentes ao ator Caio Castro, 32, e à apresentadora Rafa Kalimann, 28, que compartilharam um vídeo com falas preconceituosas e contrárias a relacionamentos homossexuais em suas redes sociais nos últimos dias.