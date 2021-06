Patrícia Abravanel é criticada por ironizar sigla LGBTQIA+ e minimizar homofobia

A apresentadora Patrícia Abravanel foi alvo de críticas após falas sobre homofobia, nesta terça-feira (1º). Durante o seu programa, o "Vem pra Cá", no SBT, Patrícia ironizou a sigla LGBTQIA+ e comentou sobre a polêmica envolvendo Caio Castro e Rafa Kalimann.

Assista:

Os dois artistas compartilharam um vídeo no qual um pastor diz não ser "a favor do relacionamento" entre pessoas do mesmo sexo. A filha de Silvio Santos endossou o coro e pediu mais compreensão.

“Eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, estamos aprendendo, a gente está se abrindo... Mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar?”, disse Abravanel.

Ela acrescentou que Caio e Rafa não são preconceituosos. “Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, assim como ‘LGDBTYH’, não sei, querem respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo pra isso”, afirmou.

Fala repercute

Nas redes sociais, vários internautas repercutiram as falas da apresentadora, que se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Foto: Reprodução / Twitter

Usuários reclamaram do posicionamento de Patrícia Abravanel.

Foto: Reprodução / Twitter

Muitos lembraram do fato de Patrícia ser filha do dono do SBT.