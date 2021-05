Caio Castro e Rafa Kalimann são criticados por compartilharem vídeo com fala contra casamento gay

O ator Caio Castro e a apresentadora Rafa Kalimann, finalista do BBB 20, são alvos de críticas nas redes sociais por compartilharem vídeo da fala do pastor Cláudio Duarte contra o casamento gay. A fala foi em uma participação do pastor no "Programa Raul Gil".

"Não, eu não sou a favor (do casamento homoafetivo). Eu respeito. Eu tenho as minhas convicções”, disse o pastor no programa. A publicação gerou uma repercussão negativa nas redes e rendeu comentários contra o ator e a ex-BBB.

Veja vídeo:

Rafa Kalimann apagou o vídeo e se desculpo com os fãs. ”Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt’s por conta de religião, pra de uma vez por todas isso parar".

Já Caio Castro se pronunciou, na manhã desta segunda-feira (21), pelas redes sociais. Ele disse que apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas defende pessoas que tem pensamentos diferentes.