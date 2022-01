Patrícia se diz surpresa com entrada de Tiago Abravanel no BBB 22 e declara torcida a sobrinho

A tia do ator Tiago Abravanel, Patrícia Abravanel, declarou torcida ao sobrinho, neste sábado (15), nas redes sociais. A apresentadora disse, também, estar surpresa com a entrada do artista no Big Brother Brasil 22.

A presença do neto do Silvio Santos, no programa, foi confirmada nesta sexta-feira (14).

Tiago tem 34 anos, é ator, cantor, apresentador e empresário. Patrícia comentou sobre a entrada do sobrinho.

Foto: Reprodução / Instagram

"Não acredito! Que corajoso! Nunca assisti a um BBB. Agora, vou ter que assistir! Não sei nem que dia passa! Que coragem! Imagina o frio na barriga", iniciou.

"Meu Deus! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível", declarou em publicação no Instagram.

