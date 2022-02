Equipe de Vyni, do BBB 22, aciona jurídico após cearense sofrer homofobia fora do reality

A equipe do cearense Vyni, que integra o elenco do BBB 22, acionou o jurídico nessa quinta-feira (3) para acompanhar os ataques homofóbicos praticados na internet contra o brother.

Segundo o comunicado divulgado no perfil oficial do bacharel em Direito, as ofensas de cunho preconceituoso começaram após usuários atribuírem falas de outros confinados a Vyni.

"Muitos estão colocando palavras na boca de Vyni na festa da última madrugada, falas vindas de Laís e Eslovênia estão sendo apontadas como de Vyni, o que está trazendo uma enxurrada de comentários negativos. Porém, entendemos aqui fora a reação do público com certas brincadeiras, mas, não podemos admitir as falas preconceituosas e homofóbicas que temos recebido".

Os administradores da página do brother nas redes sociais também rebateram as críticas de que Vyni teria tentado atrapalhar a noite romântica de Maria e Eli após a festa do líder Tiago Abravanel.

“Sobre o posicionamento dele dentro da casa com o casal Maria e Eliezer, ele sempre os apoiou, e entendemos que nunca houve intenção dele em atrapalhar o relacionamento", complementaram.

Leia a nota na íntegra

Devido aos últimos acontecimentos, resolvemos fazer alguns esclarecimentos. Muitos estão colocando palavras na boca de Vyni na festa da última madrugada (03), falas vindas de Laís e Eslovênia estão sendo apontadas como de Vyni, o que está trazendo uma enxurrada de comentários negativos.

Sobre o posicionamento dele dentro da casa com o casal Maria e Eliezer, ele sempre os apoiou, e entendemos que nunca houve intenção dele em atrapalhar o relacionamento.”, continua a equipe do brother, dizendo ainda entender as brincadeiras que foram feitas pelos fãs, porém, garantindo que não aceitará mensagens ofensivas.