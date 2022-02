Vyni quase atrapalha noite romântica de Maria e Eli no BBB 22 e gera comentários nas redes sociais

Vyni voltou a repercutir nas redes sociais ao quase "empatar" a noite romântica de Maria e Eliezer, na madrugada desta quinta-feira (3), no BBB 22. O cearense chegou a sentar na cama onde o casal estava e brincou ao ver um preservativo na mão do colega de confinamento. Na internet, o cearense foi alvo de vários memes.

O encontro do casal começou durante a festa do líder Tiago Abravanel, quando Maria convidou Eli para o quarto. A atriz foi questionada por Laís se ela tinha certeza do que queria. "É, sim. É o que eu quero, eu que chamei ele. Eu sei do que estou falando", respondeu a artista.

Eliezer também chamou Maria para conversar. "Tá todo mundo lá fora sabendo o que está acontecendo. Você se sente confortável com isso?", indagou. Depois ele decidiu retornar para a pista de dança e curtir o fim da festa.

Ele chegou até a desabafar com Eslovênia e Vyni sobre o medo de ser cancelado por ir para debaixo do edredom com a sister. "Eu estou tenso demais", relatou.

Apesar de ter a privacidade comprometida por Viny e depois de muitas conversas, porém, Maria e Eli foram para debaixo do edredom e protagonizaram cenas quentes.

