Maria e Eliezer 'inauguram edredom' após festa no BBB 22

O clima entre o casal Maria e Eliezer voltou a esquentar no início da manhã desta quinta-feira (3) no BBB 22. Os dois inauguraram o edredom com muita movimentação após a Festa do Líder Tiago Abravanel.

Clima durante a festa

A dupla protagonizou o único beijo da noite. A sister ainda chegou a chamar o Eliezer de 'lerdo' após ele perder a oportunidade de ficar a sós com ela ainda durante a madrugada.

Legenda: O casal foi o primeiro da edição a "movimentar o edredom" Foto: reprodução/TV Globo

Em seguida, os dois chegaram a tomar banho para se encontrar, mas foram surpreendidos pela presença de Laís, Vyni, Eslovênia e Jessi. Na ocasião, a médica questionou se a cantora tinha certeza do que queria. "É, sim. É o que eu quero, eu que chamei ele. Eu sei do que estou falando", respondeu a artista.

Conversa com os colegas

Temendo a reação dos outros participantes, Eliezer chamou Maria para conversar. "Tá todo mundo lá fora sabendo o que está acontecendo. Você se sente confortável com isso?", indagou. Depois ele decidiu retornar para a pista de dança e curtir o fim da festa.

Ele chegou até a desabafar com Eslovênia e Vyni sobre o medo de ser cancelado por ir para debaixo do edredom com a sister. "Eu estou tenso demais", relatou.

No início da manhã, os dois se acertaram após conversarem. O empresário desabafou: "A única coisa que pensei foi no meu irmão, minha avó... Mas isso foi só depois que a Laís foi lá falar, ela falou sobre isso. Aí bateu neurose."

"Se for pensar nisso... Eles já viram. Tudo o que você contou, tudo o que eu contei. Nossos flertes idiotas, nossas piadas idiotas, nossas piadas indecentes", disse Maria. O brother concordou: "Eles já viram o rolê inteiro, né?".

