Jade Picon usa calcinha descartável no BBB 22 e hábito repercute nas redes sociais

As vivências de Jade Picon no BBB 22 não passam despercebidas do público e dos outros participantes do programa. A influencer já virou meme ao varrer a casa, lavar a louça, tampar o umbigo e comer pão com ovo. Agora, outro costume de Jade chamou a atenção nas redes sociais. A sister usa táticas para passar longe do tanque e da máquina de lavar durante o confinamento.

Em conversa com Arthur Aguiar, Picon revelou que usava calcinha descartável. O brother perguntou se ela já havia lavado roupa na casa e, prontamente, a influenciadora respondeu que não. "Trouxe muita, muita roupa. Uma roupa para cada dia. Ainda não repeti look", disse a influenciadora.

Surpreso, Arthur ainda comentou sobre o hábito de Jade a Tiago Abravanel, revelando já ter lavado várias de suas roupas. "Eu vou repetir roupa, não tem jeito", pontuou.

Calcinha repercute

Nas redes sociais, o público também repercutiu as táticas da integrante do Camarote. "E a Jade que tá em 2030 e levou calcinha descartável pro BBB pra não ter que lavar", pontuou um internauta. "Calcinha descartável, essa é nova pra mim, agora a Jade lançou a braba", comentou outro.

Uma usuária do Twitter fez até uma comparação de realidades entre sua vida e a de Jade: "Tão pobre que eu não sei nem o que é calcinha descartável que a Jade levou pra o BBB", escreveu.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn