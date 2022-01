Por que tampar o umbigo com esparadrapo? Entenda o hábito de Jade Picon no BBB 22

A influenciadora Jade Picon, uma das integrantes do grupo 'Camarote' do BBB 22, deu o que falar nas redes sociais desde que entrou no programa. Entre os comentários sobre a riqueza da jovem, do sucesso na carreira e até da visão de jogo na casa, um deles chamou atenção: o fato de ela sempre cobrir um umbigo diante das câmeras.

Na primeira vez, prestes a entrar na piscina do reality, uma das câmeras captou o hábito da jovem. Dessa vez, nesta quarta-feira (26), o colega de confinamento Eliezer a questionou sobre a motivação para tal.

Segundo Jade, o uso esparadrapo no umbigo tem toda uma explicação energética. "Para me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau-olhado, inveja, todo tipo de energia. E eu, quando vou pra festa, saio de casa, eu sempre tampo o umbigo", disse.

Crença antiga

A crença de Jade não é recente. Quem é adepto da prática acredita nesse ritual como uma espécie de proteção, no qual o chakra umbilical permanece repelindo energias negativas.

Legenda: Jade explicou o uso do esparadrapo para Eliezer Foto: reprodução/Gshow

De acordo com ideais espiritualísticos, no entanto, é necessário entender como a prática funciona, já que o alinhamento entre os chakras é necessário para garantir que a troca de energia no corpo seguirá equilibrada.

Para isso, claro, é preciso entender o que são os chakras. Eles são centros energéticos distribuídos pelo corpo, originários das escrituras sagradas do hinduísmo. Em sânscrito, significam "roda" e estão em constante movimento.

Ato simbólico

Dessa forma, tapar o umbigo acaba sendo um ato simbólico para comandar o chakra ao fechamento. Além disso, é necessário acreditar, colocando em prática o princípio mental, na intenção e firmeza do desejo, que nesse caso é o de afastar as energias negativas.

Ainda assim, o recomendado é que o umbigo não passe muito tempo tapado, o que poderia ocasionar um desequilíbrio espiritual, causando desconfortos. Logo depois, banhos ou sessões de terapias energéticas podem ser essenciais para o realinhamento dos chakras.

No confinamento e fora

Para Jade, o hábito é antigo e foi incorporado nos costumes durante a participação no programa da Rede Globo. "É uma coisa muito psicológica também. Se você faz uma coisa intencional, tipo, 'isso aqui está me protegendo', vai te proteger", relatou a Eliezer.

"Que nem mapa dos sonhos: você escreve suas intenções. Então, me sinto melhor. E é isso. E aqui eu não tiro, né, porque não tô em casa. Muita gente...", completou a influenciadora.

Durante o relato, ela também comentou que a prática se tornou comum em casa e, além dela, os pais e o irmão, o influenciador Leo Picon, também fazem uso muitas vezes.