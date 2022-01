Luciano do BBB 22 pede participação em novela da Globo em entrevista a Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga entrevistou Luciano, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, no quadro "Café com Eliminado", na manhã desta quarta-feira (26). Em um dos blocos do bate-papo, o catarinense falou da vida nas artes e pediu papel em novela da TV Globo.

Ana Maria Braga questionou o ex-brother sobre a caminhada nas artes para conseguir fama.

"O principal ponto onde eu tenho mais de 20 anos de caminhada é o de ator, modelo e bailarino. Inclusive, Globo, se quiser me chamar para uma novela, tâmo ai", disse Luciano.

Luciano é considerado pela mãe como famoso

Legenda: Luciano deixou o reality após receber 49,31% dos votos no primeiro paredão do BBB 22 Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga iniciou o programa apresentando a saída de Luciano do reality. Em seguida, falou nas motivações para o brother ter deixado o programa. O ex-BBB falou sobre um contato que fez com a mãe pela manhã.

No bate-papo, Luciano falou que recebeu um áudio da mãe pela manhã confirmando que ele é famoso sim. "Não interessa o que outros falam. Você é famoso sim. Você é o meu famoso", revelou a fala da mãe.

Ana Maria Braga ressaltou que o sonho de Luciano é legitimo e normal. "Não teve vergonha de contar seu sonho em voz alta", declarou a apresentadora do "Mais Você".

Ainda na conversa, Ana Maria questionou para Luciano o que de fato ele avalia que incomodou a história da fama nas redes sociais. "Incomodou não pela palavra "fama", mas acho que incomodou pelo fato da certeza do que eu quero", disse o ex-BBB.