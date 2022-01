Rafa Kalimann aconselha Luciano sobre fama no 'Bate-Papo BBB': 'é só uma consequência'

O ator e dançarino Luciano foi eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 22 com 49,31% dos votos, em um paredão triplo com Natália e Naiara Azevedo. Ao sair da casa, o brother participou do "Bate-Papo BBB" com Rafa Kalimann. Na conversa, a ex-sister deu conselho sobre fama ao colega de reality.

"O que muitos te falaram dentro da casa, é como conquistar isso, porque ele é só uma consequência demorada e, as vezes, até árdua demais. Você vai ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir, vai se submeter a coisas que você tem que fazer pelo seu trabalho. Mas é uma consequência linda, porque tem muito carinho", declarou a influenciadora.

No bate-papo, Rafa Kalliman lembrou que saiu de casa aos 14 anos atrás dos próprios sonhos e disse que é digno sonhar com a fama.

Rafa Kalimann Apresentadora do 'Bate-Papo BBB' "É digno, não tem problema. Pode querer ser famoso sim. Isso é só uma consequência de um trabalho difícil, um trabalho que vai dedicar muito do seu tempo, da sua vida pra isso agora. Então não se sinta mal por sonhar com isso. Está tudo bem, várias pessoas sonham com isso".

Durante as primeiras semanas no reality, Luciano frisou a vontade de ser famoso. Segundo ele, a palavra "fama" foi algo apreendido com a mãe.

Aumento de seguidores no Instagram

Luciano reage AO VIVO ao número de seguidores nas redes sociais após sua passagem pelo #BBB22.

Assista ao Bate-papo! → https://t.co/zvcBG7sB5c ← #RedeBBB pic.twitter.com/MBYa04lqo5 — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2022

O dançarino entrou no reality com pouco mais de 14 mil seguidores e saiu com 468 mil seguidores.

"Quanto você acha que tem agora? Faz um chute aí", disse Rafa. "Eu quero muito que tenha pelo menos 500 mil. Pelo amor de Deus, preciso trabalhar para pagar minhas contas, mas estou com muito medo de não passar de 50 mil", revelou o eliminado.

Ao mostrar o número de fãs, Rafa se surpreendeu com o chute de Luciano. "Olha! Luciano, quase. Você quase acertou em cima. Sua foto mudou, a fama veio.. A fama veio tanto que você está verificado", contou a apresentadora.