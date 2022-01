Jade Picon surpreende público ao revelar o que fará com o prêmio do BBB22 caso seja campeã

A digital influencer Jade Picon revelou qual seria o destino do R$ 1,5 milhão caso fosse campeã da 22ª edição do Big Brother Brasil. Em conversa com colegas de confinamento, na área externa da casa, Jade disse que doaria todo o prêmio a cinco instituições de caridade.

"Eu não vou usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito", afirmou.

A sister, de 20 anos, ainda disse que o maior prêmio que recebeu é a experiência de estar no programa. "Pode ter o meu prêmio que é estar aqui, que é viver isso. Caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?", explicou.

Assista ao vídeo

Jade diz que se ganhar o #BBB22 vai doar o prêmio para alguma instituição. Maria “Eu vou doar para uma instituição chamada Vitória (o verdadeiro nome dela)” #BBB22

🎥 Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/ChEPlLugfX — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 25, 2022

Jade Picon fatura valor do prêmio do BBB 22 todo mês

Com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e dona de uma marca de roupas, Jade Picon já é dona de uma fortuna. Segundo informações do portal UOL, a influencer fatura mensalmente um valor maior do que o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em vídeo, o irmão de Jade e também influenciador, Leo Picon, declarou que Jade fatura pelo menos R$ 250 mil para fazer uma publicidade em redes sociais. Além do Instagram, também possui um canal no YouTube com 2 milhões de inscritos.