Jade Picon fatura valor do prêmio do BBB 22 todo mês; saiba quanto é a fortuna da influencer

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e dona de uma marca de roupas, a participante do Big Brother Brasil 22 (BBB), Jade Picon, já é dona de uma fortuna e, segundo informações do UOL, fatura mensalmente um valor maior do que o prêmio de R$ 1,5 milhão oferecido pela Globo ao campeão do programa.

Em entrevista ao Notícias da TV, o empresário Thiago Cavalcante, fez uma projeção dos ganhos por mês de uma influenciadora do nível como Jade Picon. O sócio de startup especializada em marketing de influência e especialista em negócios digitais apontou que ela pode faturar até R$ 5 milhões mensais.

"A Jade atua em um nicho muito específico, do público teen, com viés fashion, beleza, moda, etc. O público teen é o maior da internet e, por isso, a Jade acaba conquistando muitos fãs, seguidores e um engajamento muito alto. Por ter outras fontes de receita, além do marketing de influência, a Jade chega a faturar entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões por mês", detalha.

NEGÓCIOS NAS REDES SOCIAIS

Em vídeo, o irmão de Jade e também influenciador, Leo Picon, declarou que Jade fatura pelo menos R$ 250 mil para fazer uma publicidade em redes sociais. Portanto, com seis propagandas em sua conta no Instagram, é capaz de arrecadar o valor integral do prêmio do BBB22.

Além do Instagram, também possui um canal no YouTube com 2 milhões de inscritos e cerca de 86 milhões de visualizações desde 2016. Já em 2019, a jovem criou a marca streetwear JadeJade, começando a investir na venda remota durante a pandemia.

"A Jade Picon, além de influenciadora é empresária. Conta com alguns negócios em conjunto com o irmão Léo Picon e, por este motivo, a sua receita acaba já sendo maior do que a dos influenciadores. Nós, da Inflr, acreditamos que os influenciadores, num futuro próximo, se tornarão marcas, e a Jade já se antecipou a este movimento, colocando o nome dela em algumas linhas de produtos e afins", concluiu o empresário.

Dentre os itens vendidos estão cropped, top, body, vestido, jaqueta, moletom e calça. As peças podem custar entre R$ 99,99 a R$ 499,99.