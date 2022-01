Quem é Jade Picon e como a sister do BBB 22 ficou milionária com apenas 20 anos

Com quase 15 milhões de seguidores no Instagram, a empresária e influenciadora Jade Picon está ainda mais em alta nas redes sociais, desde que foi anunciada como uma das participantes do BBB22.

Para quem ainda não conhece a nova 'sister', um detalhe chama bastante atenção. Com apenas 20 anos, Jade é considerada uma das infuencers mais famosas do País, e já possuindo uma conta bancária milionária.

Quem é Jade Picon?

Nascida na cidade de São Paulo, Jade fez campanhas publicitárias quando criança e seu primeiro trabalho foi uma campanha de carrinho de bebê, segundo informações da Veja.

Ainda bem jovem, começou a ganhar notoriedade ao aparecer nos vídeos do irmão mais velho, Léo Picon, 25, também influenciador digital.

O grande alcance que vem conquistando nas redes sociais nos últimos anos chamam atenção de marcas famosas, que atualmente pagam valores elevados por um post dela.

No ano passado, ela lançou uma marca de roupas chamada Jade², em que vende as peças online, garantindo um público fiel, em sua maioria formado por seus fãs.

Nas redes, comenta-se que a monetização de seu trabalho já rendeu, inclusive, muito mais que o prêmio de R$ 1,5 milhão oferecido pelo BBB.

“Estou colocando em jogo toda minha história e meu trabalho. Tenho muito a perder, mas estou confiante. Tenho certeza de quem eu sou e das minhas convicções. Vai ser uma experiência que vai me transformar”, disse ela ao gshow, site de entretenimento da Rede Globo.