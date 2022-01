Linn da Quebrada e Jade Picon não se conheciam antes do BBB 22 e chamam atenção das redes

Um fato chamou atenção dos telespectadores durante a entrada de Jade Picon e Linn da Quebrada no Big Brother Brasil (BBB) 22, nesta quinta-feira (20). Elas não se conheciam.não sabiam quem a outra era.

Jade Picon é conhecida nas redes sociais por fazer publicidades de grandes marcas. Já Linn da Quebrada é cantora e atriz. As duas fazem parte do casting de convidados do camarote do BBB 22.

Veja o momento do encontro das participantes

A Linn da Quebrada não sabe quem é a Jade Picon KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/6Ukgx6C1xT — Italo Santana (@BulletClubIta) January 20, 2022

“Nossa, era você que tava cantando ontem no hotel? Eu tava triste, você foi muito importante”, contou Jade. Em seguida, Linn perguntou o nome dela. Como resposta, disse: “Prazer, sou a Linn da Quebrada ou Lina”.

Com a entrada de Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon, o elenco do BBB 22 agora é somado em 20 pessoas.

Veja a programação da semana do BBB 22:

Quinta-feira (20/01)

Prova entre os camarotes valendo uma imunidade para uma dupla

Sexta-feira (21/01)

Superprova entre pipoca e camarote valendo: uma liderança e um anjo autoimune

Domingo (23/01)

Formação de paredão:

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-Volta:

Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).