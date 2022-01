Natália, do BBB 22, tem vídeo íntimo vazado na Internet e recebe apoio de famosos

Natália Deodato, uma das sisters do BBB 22, teve um vídeo íntimo vazado nesta quarta (19), poucos dias após ter entrado oficialmente no reality show. As imagens, que mostram a modelo em uma relação com um homem, começaram a ser compartilhadas nas redes sociais, levando diversos famosos a se pronunciarem sobre o caso.

Conforme o perfil oficial de Natália nas redes socias, todas as medidas cabíveis já foram tomadas em relação ao caso. "O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também à família dela.", escreveu a equipe da moça.

Além disso, o perfil iniciou uma campanha para derrubar as imagens nas redes sociais, pedindo para que os perfis que estejam fazendo a divulgação sejam denunciados.

Colegas se pronunciam

Logo após a divulgação das imagens, os administradores de alguns dos colegas de confinamento de Natália se pronunciaram pedindo respeito com a sister. As páginas de Jade Picon, Tiago Abravanel e Brunna Gonçalves publicaram nota.

"Repudiamos o acontecido com a participante Natália, ato desrespeitoso e que infelizmente se tornou recorrente, mas é crime! Não compartilhem conteúdos íntimos e pessoais, e denunciem caso vocês também sejam vítimas desse tipo de vazamento. Internet não é terra sem lei!", escreveu a equipe de Jade.

Enquanto isso, os administradores da página de Tiago também entraram na campanha para a derrubada do vídeo.

"Expor fotos e vídeos íntimos de uma pessoa é crime. Não compartilhe o vídeo da Natália ou de qualquer outra pessoa que tenha sua intimidade invadida sem autorização. Se passar por você, apenas denuncie a postagem", pontuaram.