Vinicius chora após receber elogios no BBB 22: 'Você é o cara'

Vinicius se emocionou no Big Brother Brasil (BBB) 22 nesta terça-feira (18) após receber uma chuva de elogios de seus colegas de confinamento. O cearense estava desabafando sobre ter autoestima baixa, quando foi confortado pelos brothers.

"Você é muita coisa que você não acredita que você é. Você tem que acreditar no que é. Escuta o que eu tô te falando, você é o cara", disse Rodrigo Mussi ao jovem de 23 anos nesta tarde no BBB 22.

Eliezer também fez questão de levantar a bola do cearense. "Coração bom é algo muito raro. Eu acho que você tem pureza. Quem tem mais sensibilidade vê isso em você", comentou o brother.

Legenda: Vyni é o integrante do grupo Pipoca com mais seguidores no BBB 22 Foto: Reprodução

"É um cara fantástico, acredita nisso, Vinicius! Você é um cara iluminado. E você não é oferecido, não é puxa saco, não é chato”, adicionou Rodrigo.

As declarações dos brothers emocionaram Vyni: "Ai… me fez chorar".

Vyni é o participante Pipoca mais seguido da casa. Desde que seu nome foi anunciado na última sexta-feira (14), o bacharel em direito disparou nas redes sociais.