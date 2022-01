Saiba quais conflitos no BBB 22 podem influenciar no primeiro paredão

O primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22 ganha formas por pequenos gestos diários dentro do reality. Nomes podem ser indicados por perdas de estalecas, conflito por cama de solteiro e formação de alianças.

Naiara Azevedo agrada brothers com comida, mas desagrada telespectadores

Legenda: Naiara Azevedo já fez café matinal e almoço para brothers Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora Naiara chegou ao BBB desagradando. Logo ao entrar na casa perguntou onde dormiria e exigiu uma casa de solteiro. As participantes Bárbara e Laís comentaram com deboche a atitude da sertaneja. A sorte dela foi que Vinícius, o Vyni, cedeu a cama.

Ao mesmo tempo, Naiara ganhou pontos positivos ao assumir a cozinha da casa. O primeiro almoço do BBB 22 teve receitas da sertaneja. Até palmas ganhou dos confinados.

O problema é que a permanência na casa não depende só da cozinha. Os telespectadores já mostram tom de cancelamento pela atitude conflituosa dela por um feat produzido com Marília Mendonça.

Jessilane diz que Vinícius está atrapalhando ela em jogo

Legenda: Professora comentou voto em conversa com outros brothers Foto: Reprodução/TV Globo

A goiana Jessilane declarou que irá votar no cearense Vinícius, o Vyni, no primeiro paredão por ele atrapalhar ela no BBB 22. Segundo a professora, por duas vezes, ele a fez perder estalecas.

A declaração de Jessilane foi dada durante um momento de conversa com Brunna Gonçalves, Lucas e Paulo André na área externa da casa. “Eu vou votar no Vinícius, porque o Vinícius está me atrapalhando a jogar”, pontuou a sister.

Maria é interrompida por Natália em conversa e pede espaço

Legenda: Maria foi interrompida por Natália e pediu espaço para falar Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa na área externa da casa com Natália e Tiago Abravanel, a participante Maria ficou irritada com a interrupção da colega de confinamento.

"Deixa eu falar, pelo amor de Deus! Eu tô muito lenta, eu não estou mais conseguindo raciocinar. Se eu não conseguir concluir uma frase eu já não lembro mais o que eu falei".

Lucas mirava voto em Bárbara, mas direcionou indicação

Legenda: Lucas e Natália falaram sobre votos em madrugada Foto: Reproduçaõ/TV Globo

Em conversa na madrugada desta quinta-feira (20), Lucas e Natália conversaram sobre a personalidade de alguns participantes. Os dois fizeram críticas ao modo de Bárbara se portar com algumas pessoas.

"Eu perguntei algo pra ela de tarde, e ela não me respondeu. Eu perguntei uma segunda vez, e ela não respondeu. Eu perguntei a terceira vez, e ela não respondeu de novo. Outra pessoa falou com ela, e ela respondeu. Você pode ser o Brad Pitt da vida, mas aqui você tem que tratar os outros com humildade, não como animal", disse Natália.

A designer de unhas continuou: "Tem que ter humildade porque você está lidando com pessoa". Lucas concorda com a sister: "Eu tenho essa mesma percepção dela".

Ainda no quarto, Lucas também fala sobre o motivo de se afastar de Rodrigo: "Acho que quanto mais ele se aproxima da Bárbara, mais eu me afasto dele".

Os dois continuam o papo e especulam em quem devem votar: "Se tivessem os dois que te falei, qual que estaria mais 'na reta' seria a Bárbara. Minha primeira opção", conclui o brother.

Natália diz que Vyni não é confiável e ironiza brother: 'estrela'

Ainda em conversa com Natália, o estudante de medicina destacou Vinícius como o único participante que parece estar próximo de todos os outros confinados. "O Vinícius, ele é de todo mundo", concordou Natália. "Ele é uma estrela", disse Lucas.

Natália ainda completou: "Vamos ver até onde esse estrelato leva".