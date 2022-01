Confira a programação da semana do BBB 22

A primeira semana do Big Brother Brasil (BBB) 22 será movimentada. Estarão em jogo imunidades, liderança, Anjo e paredão com reviravoltas. A programação foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (18).

Prova de resistência

As dinâmicas foram iniciadas nesta terça, com prova valendo imunidade para uma dupla do grupo Pipoca. Os 10 brothers se enfrentam em uma prova de resistência, que entrará pela madrugada desta quarta-feira (19) e requer equilíbrio, paciência e rapidez.

Duplas:

Jessilane e Eslovênia

Laís e Bárbara

Luciano e Lucas

Rodrigo e Eliezer

Vinicius e Natália

Veja a programação da semana do BBB 22:

Terça-feira (18/01)

Prova entre os pipocas valendo imunidade para uma dupla.

Quinta-feira (20/01)

Prova entre os camarotes valendo uma imunidade para uma dupla

Sexta-feira (21/01)

Superprova entre pipoca e camarote valendo: uma liderança e um anjo autoimune

Domingo (23/01)

Formação de paredão:

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-Volta:

Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).