Naiara Azevedo canta trecho de feat com Marília Mendonça no BBB 22 e revolta internautas

Cercada de brothers e sisters, a integrante do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), Naiara Azevedo, soltou a voz na tarde desta terça-feira (18), citando o lançamento do seu feat com Marília Mendonça. Porém, segundo informações do Portal Metrópoles, a mãe da Rainha da Sofrência, Dona Ruth Moreira, acusou a artista de se promover e de não pedir autorização para o lançamento.

O irmão de Marília Mendonça já havia afirmado que Naiara usaria o nome da cantora, que faleceu em novembro de 2021, para se promover no reality. Após a declaração dentro da casa mais vigiada do Brasil, a mãe de Marília reforçou que a família não foi contactada para o requerimento da autorização.

Também segundo o Portal Metrópoles, a Som Livre declarou que feat de Naiara com Marília ainda não foi autorizado.

Canção com Marília

Alheia às polêmicas fora da casa, Naiara chegou a cantar um trecho da composição para os colegas, explicando que será lançada em fevereiro. “Ainda não tive o prazer de soltar, 50% o nome”, disse.

“Eu olhei para alguém na rua, se outra mão me deixou toda tua, 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua. Porque um mal amado quando vê uma cerca, pula”, cantou Naiara.

No Twitter, o momento revoltou internautas. “O João Gustavo avisou que ela não ia tirar o nome da Marília da boca”, criticou uma usuária da plataforma, enquanto outro internauta provocou: “Quero ver quando ela souber que o lançamento foi cancelado”.