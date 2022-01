Jessilane diz que votará em Vinicius no primeiro paredão: 'está me atrapalhando a jogar'

A goiana Jessilane declarou que irá votar no cearense Vinícius, o Vyni, no primeiro paredão por ele atrapalhar ela no Big Brother Brasil (BBB) 22. Segundo a professora, por duas vezes, ele fez ela perder estalecas.

A declaração de Jessilane foi dada durante um momento de conversa com Brunna Gonçalves, Lucas e Paulo André Camilo na área externa da casa. “Eu vou votar no Vinícius, porque o Vinícius está me atrapalhando a jogar”, pontuou a sister.

Ainda em conversa, ela explicou como Vyni fez ela perder estalecas. "A primeira vez, eu perdi porque ele fez eu entrar com a bebida, eu não queria ir ao banheiro, ele pediu pra eu ir. Eu fui simpática e eu me lasquei".

Vale lembrar que o primeiro paredão será triplo. Cada um dos brothers e sisters da casa terá dois votos, e o indicado pelo líder indica um no contragolpe. Além disso, haverá a prova Bate Volta entre os dois mais votados pela casa e o indicado no contragolpe.

Veja a programação da semana do BBB 22:

Quinta-feira (20/01)

Prova entre os camarotes valendo uma imunidade para uma dupla

Sexta-feira (21/01)

Superprova entre pipoca e camarote valendo: uma liderança e um anjo autoimune

Domingo (23/01)

Formação de paredão:

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-Volta:

Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).