Que horas Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada vão entrar no BBB 22? Confira

Os três participantes do grupo Camarote que ainda não entraram no BBB 22 irão encontrar os colegas já confinados às 13h desta quinta-feira (20). Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar cumpriram isolamento após positivarem para Covid-19 e agora se juntarão ao restante da casa.

A entrada do trio de famosos será transmitida em tempo real em um plantão exclusivo na TV Globo, Globoplay, disponível apenas para assinantes, e no pay-per-view do reality show.

A programação desta quinta inclui ainda a primeira prova de imunidade do Camarote, a exemplo do que já ocorreu entre os brothers e sisters do grupo Pipoca nessa quarta (19). Laís e Bárbara venceram a disputa após mais de 12 horas de resistência.

O que está previsto para os próximos dias:

SEXTA-FEIRA (21/1)

Superprova entre pipoca e camarote valendo uma liderança e um anjo autoimune

DOMINGO (23/1)

Formação de paredão

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-volta

Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).