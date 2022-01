Bárbara e Laís ganham imunidade no BBB 22 ao vencerem prova de resistência

As participantes Bárbara e Laís venceram a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil (BBB) 22. A dinâmica começou na noite de terça-feira (18) e seguiu até a manhã desta quarta-feira (19). As sisters ganharam imunidade e R$10 mil em compras.

Ao retornar da prova, Bárbara e Laís tiveram crise de choro sendo consoladas pelos demais participantes com água e comida. A prova teve mais de 11 horas de duração.

Na prova de imunidade, os participantes foram divididos em duplas. Eles precisavam segurar caixas e não podiam deixá-las cair. Ao todo, os participantes passaram mais de oito horas na primeira dinâmica do reality.

Legenda: A dupla Lucas e Luciano foi a quarta a deixar a prova Foto: Reprodução/TV Globo

Nas horas finais da prova, Lucas e Luciano chegaram a desconcentrar as concorrentes com uma cantoria. Eles deixaram, por algumas vezes, as caixas se desencaixarem.

Em conversa com Bárbara, Laís disse que por ser escorpiana, quanto mais provocada, mais se sentia com garra para seguir até o fim da prova.

Jessilane e Eslovênia foram as primeiras a deixarem a prova. "Relaxa. É jogo", falou a pernambucana para goiana.

As duplas foram divididas em:

Eliezer e Rodrigo (2º eliminação)

Natália e Vinícius (3º eliminação)

Laís e Bárbara (Vencedoras)

Jessilane e Eslovênia (1º eliminação)

Lucas e Luciano (4º eliminação)

Programação da semana no reality

Terça-feira (18/1)

Prova entre os pipocas valendo imunidade para a dupla.

Quinta-feira (20/1)

Prova entre os camarotes valendo uma imunidade para a dupla

Sexta-feira (21/1)

Superprova entre pipoca e camarote valendo: uma liderança e um anjo autoimune

Domingo (23/1)

Formação de paredão:

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-Volta:



Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).