Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entram no BBB 22

Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada são os novos moradores da casa do Big Brother Brasil (BBB) 22. O trio estava fora do reality por estarem isolados após serem diagnosticados com Covid-19. Ao todo, o programa agora soma 20 participantes.

A entrada de Jade, Linn e Arthur foi transmitida ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além da exibição no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view do programa.

Linn da Quebrada foi a primeira a entrar na casa. Ela foi recepcionada por Douglas Silva com "seja bem-vinda".

Legenda: Linn da Quebrada foi questionada sobre nome pelos brothers Foto: Reprodução/TV Globo

Em seguida, o ator Arthur Aguiar entrou no reality. Ele foi recebido por Jessiane com um abraço. O ator logo falou para os confinados que eles estavam em um hotel por conta da Covid-19.

Legenda: Arthur Aguiar foi o primeiro a entrar do trio que restava do lado de fora da casa Foto: Reprodução/TV Globo

Por último, a influenciadora Jade Picon encerrou a entrada do trio. Ela foi recepcionada com Pedro Scooby.

Com a chegada dos três, o time do Camarote fica completo. Durante a chegada dos novos confinados, a participante Naiara Azevedo dormia.

Veja a programação da semana do BBB 22:

Quinta-feira (20/01)

Prova entre os camarotes valendo uma imunidade para uma dupla

Sexta-feira (21/01)

Superprova entre pipoca e camarote valendo: uma liderança e um anjo autoimune

Domingo (23/01)

Formação de paredão:

Anjo autoimune

Líder indica uma pessoa

Indicado do líder dá contragolpe e puxa outro

Votação da casa: cada participante vota em duas pessoas

Bate-Volta:

Disputam o indicado do contragolpe e os dois mais votados pela casa. Uma pessoa se salva do paredão, que será triplo e decidido na terça-feira (25).