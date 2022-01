BBB 22: Anitta diz que quer participar do vídeo da família de Rodrigo como namorada

O "namoro" entre Anitta e o brother Rodrigo Mussi, do Big Brother Brasil (BBB) 22, está a todo vapor já fora da casa. A cantora não esconde que acha o paulista gato e já disse até que quer participar do vídeo da família dele como namorada, caso ele ganhe a Prova do Anjo.

"Petição pra eu fazer parte do vídeo da família como namorada se ele ganhar o anjo", escreveu Anitta no Twitter, respondendo uma publicação da conta oficial de Rodrigo.

Petição pra eu fazer parte do vídeo da família como namorada se ele ganhar o anjo — Anitta (@Anitta) January 19, 2022

O perfil do brother entrou na onda e respondeu Anitta: "Vamos incluir você na família". Nesta quarta, Rodrigo falou sobre a importância da carreira da cantora. Anitta republicou o vídeo do participante falando dela com a legenda: "Tô te esperando, amor... ganha aí pra gente ser milionário juntos".

Veja as declarações de Anitta sobre Rodrigo: