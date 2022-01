BBB 22: Jade Picon desmente ao vivo que não toca em maçanetas

No primeiro dia de confinamento, Jade Picon já desmentiu que não toca em maçanetas. Antes da sister entra no BBB 22, as redes sociais explodiram com memes sobre a influenciadora ter nojo dos objetos.

Tadeu Schmidt foi quem tocou no assunto. Ele comentou que a sister não percebeu que tocou na maçaneta da porta de entrada. Ela ficou sem entender, então o apresentador falou: "Mas você não tem um problema com maçanetas?".

Jade, constrangida, respondeu: "Não faça isso comigo, Tadeu. É só descarga de festa".

O próprio site do BBB havia publicado um perfil da jovem, onde o texto informava: "Não toca em maçaneta, botão de elevador e descarga. Sempre dá descarga com o pé".