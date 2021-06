Leo Picon brinca com história de serial killer Lázaro, recebe críticas e rebate nas redes sociais

O influenciador Leo Picon questionou a veracidade das notícias relacionadas ao serial killer Lázaro, que vem sendo procurado há nove dias em Brasília, e recebeu críticas nas redes sociais. Em resposta, ele se defendeu ao afirmar que teria feito uma "piada sem graça".

Ainda na noite de quarta (16), ele escreveu no Twitter: "verdade que o Lázaro é uma 'fake news' para deixar as pessoas com medo de sair de casa e evitar a terceira onda?".

Nas menções dos seguidores, muitos apontaram desrespeito do influenciador com as famílias que foram vítimas do assassino. Logo em seguida, Picon apagou a mensagem.

Foto: reprodução/Twitter

Posicionamento nas redes

A resposta, no entanto, veio em outra rede social, por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram. Léo Picon se defendeu ao dizer que não havia faltado com respeito.

"Eu apaguei o tweet porque eu percebi que tinha gente incomodada, mas assim, eu fiz uma piada sobre o quão assustador é o comportamento desse cara, que dá medo de sair na rua, terceira onda e fake news", pontuou.

Logo em seguida, ele subiu o tom ao se aborrecer com as críticas relacionadas ao caso enviadas por Internautas.

"E digo mais, eu não tenho problema em mandar vocês todos tomarem no c*. Tá aparecendo gente do quinto dos infernos enchendo o meu saco. Não gostou? Não gostou. Fo**-se. Não gasta seu tempo me xingando, nem ninguém", disse.

Aos risos, Picon ainda disse "reconhecer" o próprio erro.

Leo Picon Youtuber "Quando eu erro, eu reconheço. A piada foi boa? Não foi tão boa. Mas aí também... Têm humoristas que tão vivendo disso, de piadas piores que a minha, que eu fiz por hobby"

Histórico na web

Esta, inclusive, não é a primeira vez que Léo Picon recebe críticas por posicionamentos em meio a piadas nas redes sociais.

Ainda no mês de abril deste ano, o também youtuber foi acusado de transfobia, logo após dizer que teria sido "enganado" ao beijar uma mulher transexual na Espanha.

Após as críticas, ele se defendeu dizendo que refletiria sobre a atitude. "Não tinha conhecimento no momento em que respondi. Apaguei, mas teve uma enorme repercussão. Tirei o dia para refletir e aprender com esse erro", disse na época.