Suspeito de matar família em Ceilândia (DF) volta a atacar na cidade de Cocalzinho (GO)

Lázaro Barbosa de Sousa, de 33 anos, suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, na quarta-feira (9), invadiu uma outra chácara em Cocalzinho de Goiás nesse sábado (12), baleou três vítimas e novamente conseguiu fugir. As informações são do Correio Brasiliense.

O fugitivo é apontado como o autor dos tiros que mataram os empresários Cláudio Vidal, 48, e Cleonice Marques, 43, e os dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Eduardo Marques Vidal, 15.

Proprietária de uma floricultura, Cleonice foi raptada na madrugada de quarta-feira após Lázaro invadir o imóvel da família e obrigar todos a ficarem pelados.

A mulher ainda conseguiu ligar e pedir socorro ao irmão, que chegou cerca de 10 minutos depois e já se deparou com os corpos do cunhado e dos sobrinhos. Momentos antes de morrer, porém, Cláudio conseguiu alertar o cunhado: “Age rápido. Levaram a Cleonice”.

Além dos agentes de segurança, as buscas pela empresária tiveram apoio operacional de cães farejadores, drones e helicóptero. No entanto, Cleonice foi encontrada sem vida nesse sábado (12) a 8 km da chácara onde a família residia.

Novos crimes

Os episódios violentos protagonizados por Lázaro Barbosa de Sousa não pararam por aí. Depois de cometer a chacina, ele roubou uma chácara no Incra 9, próximo ao local do crime, rendeu o caseiro, o proprietário e a filha dele. Informações dão conta de que teria ordenado a mulher preparar o almoço enquanto ele assistia a um telejornal.

Ainda no Incra 9, outras três pessoas foram feitas de refém pelo homem. Duas delas foram obrigadas a fumar maconha.

Já na madrugada de sexta-feira (11), Lázaro roubou um carro, ateou fogo e abandonou o transporte no município de Cocalzinho, em Goiás. O suspeito adentrou em uma chácara, próximo à Lagoa Samuel, nesse sábado (12) e deixou três feridos, roubou duas armas e munições. Ele segue foragido.