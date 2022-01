Vivências de Jade Picon no BBB 22 viram alvo da internet; confira memes

Desde o anúncio da entrada da milionária Jade Picon no Big Brother Brasil (BBB) 22, o público aguardava ansioso os momentos da vida cotidiana da influencer na casa mais vigiada do país. Com menos de uma semana de programa, a integrante já conta com diversos memes compartilhados na internet.

A participante do grupo "Camarote", que fatura mensalmente um valor maior do que o prêmio de R$ 1,5 milhão, explicou durante o reality que havia entrado na casa para "sair de sua bolha".

Por ser dona da uma fortuna aos 20 anos, internautas têm brincado com as situações em que Jade Picon vive um evidente contraste com sua realidade econômica e social. Confira os melhores memes:

"BATEU AQUELE APERTO NO FIM DO MÊS?"

Durante a prova de imunidade do grupo "Camarote", financiada pelo Pic Pay, os participantes precisavam ler distintas situações de problemas antes de jogar uma almofada para garantir pontuação positiva na competição. Quando chegou a vez de Jade ler o "problema", a internet não perdoou.

"Bateu aquele aperto no fim do mês?", perguntou a participante. No entanto, com renda mensal de pelo menos R$ 2 milhões, "aperto" é uma situação que a jovem com certeza não passa.

entretenimento: ouvir a jade picon dizer: “bateu aquele aperto no fim do mês” obrigado aos envolvidos #BBB22 pic.twitter.com/NXW6KCP1EB — Kadu Pacheco (@kadupacheco_) January 21, 2022

BRINDE DA MALETA AVON

Já na última sexta-feira (21), enquanto os participantes vibravam de alegria por ter ganhado uma maleta Avon, com kit de maquiagem, Jade Picon comentou que já tinha seus próprios produtos. Ainda assim, deu uma olhada na maleta e soltou: "ah, legal, porque dá para organizar as jóias aqui".

"Organizar as joias" com a maleta da Avon KKKKKKKKK olhei e gritei HUMILDE!!! 🌪 @jadepicon

A JADE 🗣🗣🗣🗣

Picão #BBBB22 pic.twitter.com/D6exjds9sD — Vini Gonzaga 🌪🐍🌊 (@viniswamp) January 20, 2022

TOQUE NA MAÇANETA

O rumor de que Jade não tocava em maçaneta rendeu muitos memes nas redes sociais, com internautas comentando que uma pessoa da produção precisou empurrar a porta para a influencer entrar na casa do BBB.

Ainda no primeiro dia dela na casa, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, tocou no assunto. "Você não tem um problema com maçanetas?". Com constrangimento, Jade respondeu: "Não faça isso comigo, Tadeu. É só descarga de festa".

A MÃO DE ALGUÉM DA PRODUÇÃO ABRINDO A PORTA PARA JADE PICON 🗣🗣🗣 #bbb22 pic.twitter.com/H3Dl02pJBU — cris dias (@crisayonara) January 20, 2022

PÃO COM OVO

Até as ações mais simples também podem virar alvo da internet e, quando Jade sentou na mesa com um prato de pão com ovo e descreveu o que comia, vários comentários começaram a surgir.

Em uma rede social, um internauta chegou a dizer "Jade Picon comendo pão com ovo ao lado dos pobres. Ícone acessível", enquanto outro soltou: "Simplesmente Jade Picon comendo pão com ovo. Obrigada BBB por fazer isso acontecer".

primeiro pão com ovo da queen 😭 pic.twitter.com/fOgRbr313U — natalia (@natweetou) January 22, 2022

Outro foco de brincadeiras foi quando Jade perguntou no que poderia ajudar na cozinha e a participante do grupo "Pipoca", Jessi, falou que ela poderia cortar os alfaces. Em resposta, soltou: "Posso. Como que corta um alface?"

"NÃO ESTÁ TROCADA NÃO?"

Vestida com seu pijama, os colegas de confinamento questionaram se Jade já não estava trocada para o ao vivo. Em resposta, perguntou surpresa: "está louco que eu vou aparecer assim no ao vivo?".

Apontou para a mala cheia de roupa selecionadas especialmente para as entradas ao vivo no programa, explicando que o que vestia era apenas seu pijama.

PRODUTOS DE QUALIDADE

Assim como o caso do pão com ovo e do alface, outras situações simples também renderam risadas do público, como a cautela da Jade antes de passar desodorante e o pedido de um "óleo" para o cabelo no "Raio-X" do programa.

"O entretenimento desse ano é observar a jade picao fazendo coisas normais do dia a dia. Olha ela lavando louça, passando desodorante, olha a jade comendo pão com ovo", disse uma internauta nas redes.