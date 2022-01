Vyni leva famoso meme cearense "Coelce, Natália, boa tarde" para BBB 22; assista

Vyni, do Big Brother Brasil 22, está levando os memes cearenses para o mundo. O participante, em momento de descontração no reality show, dublou o famoso áudio "Coelce, Natália, boa tarde".

O brother aproveitou o castigo do monstro, um orelhão em que Naiara e Eliezer estão se revezando do lado de fora da casa, para soltar as clássicas frases "Anote o número!" e "Calma, senhora".

A interpretação do cearense arrancou risos dos outros participantes e também do público.

Assista ao vídeo

Vyni leva famoso meme cearense "Coelce. Natália. Boa tarde" para BBB 22 https://t.co/wuqKevi0g4 pic.twitter.com/GQ1DkN7JJ7 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 22, 2022

Entenda o famoso meme cearense

O viral é um clássico da internet há mais de uma década. O áudio é um diálogo entre Izolda, uma mulher que teve a sua luz cortada, e Natália, uma atendente de telemarketing da companhia de distribuição de energia elétrica, a Coelce (atual Enel). O meme já ganhou diversas versões do público, que interpreta o áudio com humor.

Apesar da fama do áudio, ele não é uma conversa real, mas sim uma encenação para um treinamento. Maria Izolda da Silva, na verdade, se chama Pricila Rayner.

Meme já foi interpretado até em francês

O ator cearense Max Petterson, que mora em Paris, já interpretou o áudio até em francês. "E se o trote da Coelce fosse na França? Aprenda francês com Isolda! Kkkk", brincou.

Vyni solta "vaia cearense" ao entrar no BBB

Vyni realmente mostra que é cearense. O bacharel em direito conquistou o público e rendeu boas risadas desde o vídeo da entrada na casa, que teve direito até a famosa "vaia cearense" e referência ao "Padim Ciço" na última segunda-feira (17).

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn